Verrassende resultaten: dit is de gevaarlijkste zitplaats in de auto

Veel mensen denken dat passagiers op de achterbank de meeste kans hebben om te overlijden bij een auto-ongeluk, maar dit blijkt niet te kloppen. De Belgische verkeersveiligheidsorganisatie VIAS legt uit hoe het zit.

De autobestuurder loopt veel meer gevaar dan zijn passagiers. Achter het stuur heb je maar liefst 37 procent meer kans om dood te gaan bij een verkeersongeval dan de bijrijder voorin, en zelfs 47 procent meer dan de passagiers op de achterbank, volgens het VIAS-instituut.

Frappant is dat de veiligste plaats in de auto ook de minst geliefde plek is, namelijk die in het midden achterin. Er is wel een belangrijke voorwaarde: de persoon in deze autopositie moet wel een driepuntsgordel om hebben. De zitplaats in het midden is 25 procent veiliger dan de plekken links en rechts achterin, als we kijken naar de overlevingskansen.

Een studie uit 2015 van de Duitse verzekeraarsbond (UDV) toonde juist het tegendeel aan. De achterbank was toen nog de gevaarlijkste plek in de auto. Mogelijk is het gebruik van veiligheidsmaatregelen achterin de auto in de tussentijd meer ingeburgerd. Daarnaast heeft de komst van gordijn- en zijairbags bijgedragen aan de veiligheid op de achterbank.

Vanaf 1 juni 1975 werd het in Nederland wettelijk verplicht om voorin autogordels te dragen; de gordelplicht voor mensen op de achterbank geldt pas sinds 1 april 1992. Alle auto's gebouwd vanaf 1 januari 1990 moeten gordels hebben voor alle zitplaatsen. Een boete voor rijden zonder veiligheidsgordel is 140 euro, dat geldt ook voor de achterpassagiers. Zijn de overtreders ouder dan 12 jaar, dan worden ze apart beboet.