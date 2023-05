Oekraïne: terreinwinst bij zwaarbevochten frontstad Bachmoet

Oekraïne meldt terreinwinst op de Russische invasietroepen bij de zwaarbevochten Oost-Oekraïense frontstad Bachmoet. De afgelopen maanden moesten de Oekraïense strijdkrachten zich nog geleidelijk terugtrekken. Maar nu zouden strijders van de speciale Azov-eenheid succes hebben geboekt.

Volgens de oprichter van het Azov-bataljon, Andriy Biletsky, werd ruim 6 vierkante kilometer heroverd. Het gebied zou volledig vrij zijn van Russische soldaten en zeker twee Russische brigades werden verslagen. Er zijn krijgsgevangenen gemaakt, aldus Biletsky op het sociale medium Telegram. De baas van het Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin, klaagde dinsdag al dat Russische eenheden hun posities bij Bachmoet hadden verlaten. Hij waarschuwde voor een verdere Oekraïense opmars. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukte eveneens dinsdag dat Rusland er niet in is geslaagd Bachmoet te veroveren voor de Russische nationale feestdag op 9 mei. De slag om de stad is behalve een bloedig gevecht ook een symbolische strijd geworden. Moskou ziet de inname van Bachmoet als een springplank naar de verovering van andere steden in het oostelijke industriële hart van Oekraïne. Kyiv wil dat per se voorkomen.