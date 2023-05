Haagse raad praat over coalitie na vrijspraak ex-wethouder De Mos

De gemeenteraad in Den Haag praat donderdag over de toekomst van de coalitie. Vijf partijen besturen de hofstad sinds 2019. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, zit in de oppositie. Partijleider en oud-wethouder Richard de Mos werd vorige maand vrijgesproken van corruptie en wil nu terug het college in.

De partij van De Mos heeft gevraagd om de extra raadsvergadering, die om 19.30 uur begint. Volgens de agenda is het debat bedoeld "om de uitspraak en de gevolgen daarvan voor de Haagse politiek openbaar en transparant te duiden". Drie kleinere fracties in de gemeenteraad (Partij voor de Dieren, SP en DENK) willen dat er een onafhankelijke verkenner komt.

Omroep West meldde woensdag dat de coalitiepartijen van plan zijn de boot af te houden en niet willen dat Hart voor Den Haag aanschuift. Wel zouden ze een werkgroep in het leven willen roepen die een 'hersteltraject' in gang zet om het onderlinge vertrouwen in de raad te verbeteren, aldus de omroep.

De Mos was van 2018 tot 2019 wethouder in Den Haag, net als partijgenoot Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie dacht dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. De Rijksrecherche doorzocht eind 2019 daarom hun kantoren en woningen, en de partij werd uit de coalitie gezet. Begin dit jaar kwam de zaak voor de rechter. De Mos en Guernaoui werden volledig vrijgesproken van betrokkenheid bij corruptie, net als alle andere verdachten. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan om te voorkomen dat de termijn daarvoor verloopt, maar weet nog niet of het de vrijspraken echt aanvecht.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kreeg de partij van De Mos opnieuw de meeste stemmen in Den Haag. De VVD wilde daarna met de partij samen in een coalitie. GroenLinks en de PvdA weigerden dat, terwijl D66 de partij van De Mos uitsloot zolang het corruptieonderzoek nog liep.