Hierom is Hemelvaartsdag de gevaarlijkste dag van het jaar in onze buurlanden

Er wordt nogal wat gedronken en gefeest in België en Duitsland op Hemelvaartsdag. En dat gaat gepaard met brokken. In vijf jaar tijd (van 2017 tot 2022) hebben op deze dag liefst 699 ongelukken met doden en gewonden plaatsgevonden in het Belgische verkeer, meldt Het Laatste Nieuws.

De barbecues gaan massaal aan en de terrassen zitten bomvol bij onze zuiderburen, omdat veel bedrijven de vrijdag ook vrijaf geven. Het bier vloeit dan ook rijkelijk. De extra verkeersdoden zijn dan ook een gevolg van beschonken bestuurders. Bij 1 op de 5 ongevallen is drank in het spel volgens de Belgische Verkeersveiligheidsorganisatie VIAS.

In Duitsland gaan de taps zo mogelijk nog dieper open vandaag. Hemelvaartsdag is daar namelijk ook Vaderdag, en dat wordt daar niet gevierd met een knuffel, kleurplaat, ontbijt op bed en een cadeaubon van de Gamma, maar is traditioneel een dag waarop mannen er samen op uit trekken voor een kroegentocht en het eten van grote stukken vlees. Uiteraard een ideaal recept voor (verkeers)ongelukken en dat blijkt ook wel uit de cijfers.

In 2019 werden in Duitsland op Hemelvaartsdag 263 alcoholgerelateerde verkeersongevallen gemeld, terwijl er dat op een normale dag 98 zijn. Daarmee is Hemelvaartsdag de gevaarlijkste dag van het jaar in het Duitse verkeer. “In Nederland valt Hemelvaartsdag niet in negatieve zin op qua verkeersongevallen”, aldus een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland tegen het AD. ”Bij ons zijn eigenlijk alleen kerst en oud en nieuw dagen waarop veel extra ongevallen plaatsvinden, omdat mensen dan vaker dan gemiddeld met drank op achter het stuur stappen. Hemelvaart heeft hier niet die traditie.”