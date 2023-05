Duitse politie onderzoekt mogelijke vergiftiging Russinnen

De Berlijnse recherche onderzoekt of twee Russische vrouwen, een dissident en een journalist, mogelijk vergiftigd zijn. Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag. De Russische vrouwen hadden eind april aan een conferentie in Berlijn van een Russische criticus van het Kremlin deelgenomen.

Volgens de Russische nieuwswebsite Agentstvo zou Natalia Arno, een van de twee conferentiebezoekers, al voor de conferentie op 29 en 30 april gezondheidsklachten hebben. In Berlijn is ze toen naar het ziekenhuis gegaan. Arno is de directeur van de Free Russia Foundation, een non-profitorganisatie gevestigd in de Verenigde Staten, schrijft de Duitse krant.

Ze uitte het vermoeden dat ze "mogelijk vergiftigd" was door een zenuwgas, aldus Welt am Sonntag.