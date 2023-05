Vingerscanner om hooligan uit stadion te weren

Om het geweld in de Nederlandse voetbalstadions te stoppen, moeten supporters toegang krijgen met een vingerafdruk. Daarmee kan volgens de politiebonden worden voorkomen dat hooligans met een stadionverbod toch in de voetbaltempels kunnen komen. De bonden hebben dat verteld aan De Telegraaf

De bonden NPB en ACP denken dat zo alleen nog maar ’echte’ supporters toegang zullen krijgen tot stadions. Door bij aankoop van een voetbalkaartje de vingerafdruk te koppelen aan het toegangsbewijs is die honderd procent persoonsgebonden, zonder dat gegevens als naam en adres gedeeld hoeven worden.

De kaarthouder kan dan alleen via zijn of haar vingerafdruk, die gekoppeld is aan een database, het stadion binnen komen. Daarin staan ook alle hooligans met een stadionverbod.