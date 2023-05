Politie ingelicht over nieuw ontdekte corona-overtreding Johnson

De Britse oud-premier Boris Johnson moet zich mogelijk verantwoorden bij de politie nadat nieuwe overtredingen tijdens de lockdownperiode aan het licht zijn gekomen. Dat schrijft de Britse krant The Times. Het departement dat de Britse premier en het kabinet ondersteunt, heeft agendastukken gevonden die erop wijzen dat Johnson vrienden heeft ontvangen in Chequers, het officiële buitenverblijf van Britse eerste ministers, op een moment dat dat niet was toegestaan. Het heeft die informatie vervolgens doorgespeeld naar de politie. De informatie kwam volgens het ministerie toevallig aan het licht tijdens het voorbereiden van bewijsmateriaal voor een onderzoek naar corona. Toen het om bezwarend materiaal bleek te gaan, beslisten de ambtenaren om de documenten door te geven aan de autoriteiten, aldus The Times. Een medewerker van oud-premier Johnson reageerde tegenover de krant dat het "een duidelijk politiek gemotiveerde aanklacht is" en een poging "om van niets iets te maken".