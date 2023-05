Er is nauwelijks een kloof tussen stad en platteland. Andere zaken voeden onbehagen veel meer

Er wordt vaak gesproken van een kloof tussen stad en platteland, of nog sterker: tussen de Randstad en de rest van Nederland. Boze Groningers die zich 'vergeten' voelen door Den Haag bijvoorbeeld, maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ziet de echte kloof er heel anders uit

"Wie iemand is en wat iemand vindt, is belangrijker dan waar iemand woont", aldus het SCP. Met andere woorden: het gaat om opleidingsniveau, sociaal netwerk en denkbeelden. Niet om een bus die kleine dorpen overslaat.

Wetenschappelijk medewerker van het SCP, Emily Miltenburg, zegt daarover in de Volkskrant: "Als je alleen maar die ruimtelijke bril Randstad-regio ophoudt, kan dat vijanddenken aanwakkeren. En misschien nog belangrijker: dan zie je niet de haarscheurtjes die tegenwoordig door heel Nederland lopen. Dan zie je niet meer dat jouw overburen een laag inkomen hebben, of geen sociaal netwerk. Dat soort ongelijkheden dreigen we helemaal over het hoofd te zien. Terwijl die overal in Nederland aan het ontstaan zijn en het onbehagen voeden."

Wat er echt toe doet

Op het platteland is het maatschappelijk onbehagen slechts ietsje groter dan in de steden, weet het SCP. Miltenburg: "Wij vinden ook geen bewijs voor het idee dat het verdwijnen van lokale voorzieningen, werkloosheidscijfers en demografische krimp leidt tot meer maatschappelijk onbehagen."

Dus dat de buurtsuper of de voetbalclub verdwijnt, is niet zo erg? Daar lijkt het wel op. "We vonden dat onbehagen niet speciaal of sterker op plekken waar voorzieningen zijn verminderd. Dat wil niet zeggen dat voorzieningen er niet toe doen, die zijn belangrijk. Maar mensen die in zo’n gebied wonen weten meestal wel dat voorzieningen daar kunnen verdwijnen en passen zich daar dan op aan. Opleiding, netwerk en inkomen doen er veel meer toe."