Uroloog: mannen plassen verkeerd

Een topuroloog zegt in de Mail dat mannen moeten gaan zitten om te plassen, omdat dat beter is voor hun gezondheid. En omdat ze hun blaas dan beter legen en dus minder vaak 'moeten'.

Voor mannen is er altijd een discussie geweest over de beste manier om te plassen. Sommige mannen staan erop om te blijven staan, terwijl anderen de voorkeur geven aan het zitten. Er zijn veel verschillende redenen waarom mannen de ene of de andere keuze maken, maar er zijn eigenlijk een aantal verrassende redenen waarom mannen beter zittend kunnen plassen.



Een van de belangrijkste redenen waarom mannen beter zittend kunnen plassen, is hygiëne. Wanneer mannen staand plassen, creëren ze spetters en druppels die overal terechtkomen. Dit betekent dat er urine op de vloer, muren, toiletbril en overal eromheen terechtkomt. Bovendien kunnen bacteriën zich snel verspreiden in de badkamer, waardoor er ziektes kunnen ontstaan. Als mannen zittend plassen, is er minder kans dat er urine buiten de toiletpot belandt en wordt de badkamer hygiënischer voor iedereen.



Als mannen staan, moeten ze hun bekkenspieren gebruiken om hun urinebuis open te houden om ervoor te zorgen dat de urine naar buiten stroomt. Dit kan leiden tot urinestroomproblemen, wat op zijn beurt urinewegproblemen kan veroorzaken. Wanneer mannen zittend plassen, ontspannen deze spieren, waardoor de urinestroom soepeler verloopt.



Bij het staand plassen moeten mannen vaak hun bekkenbuisspieren gebruiken om hun blaas te legen. Dit kan leiden tot een afname van de kringspieren rond de urinebuis en kan zorgen voor problemen bij het plassen. Zittend plassen vereist minder bekkenbodemspieren zodat mannen minder hoeven te pushen bij het legen van hun blaas. Dit kan op lange termijn resulteren in minder prostaatproblemen.