ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw Iraanse raket neergehaald boven Turkije

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 17:09
anp300326147 1
ANKARA (ANP) - Opnieuw is een Iraanse raket neergehaald die het Turkse luchtruim was binnengedrongen. De ballistische raket werd onschadelijk gemaakt door de NAVO-luchtverdediging in de oostelijke Middellandse Zee, meldt het Turkse ministerie van Nationale Defensie.
Turkije kreeg sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran uitbrak al drie keer eerder te maken met een naderende Iraanse raket. Geen ervan maakte slachtoffers of richtte schade aan. Het NAVO-land tekende protest aan, maar speelde de zaak tot dusver niet hoog op. Wel zijn meer luchtverdedigingssystemen in Oost-Turkije, dat grenst aan Iran, in stelling gebracht.
Bij de eerdere raketten ontkende de Iraanse regering telkens dat Iran erachter zat. Het zou de toedracht samen met Turkije willen onderzoeken. Turkije en de NAVO wijzen wel steeds uitdrukkelijk naar Iran. Op welk doelwit de raketten gericht leken, laten ze tot dusver in het midden. Meerdere media noemen een belangrijke Turks-Amerikaanse luchtmachtbasis en een radarpost in de buurt.
De Evertsen
Eerdere raketten werden waarschijnlijk uit de lucht geschoten door marineschepen van NAVO-bondgenoten die voor de Turkse en Syrische kust liggen. Ook het Nederlandse fregat de Evertsen is in die regio.
Turkije neemt "alle benodigde maatregelen, beslissend en zonder aarzelen" tegen "iedere dreiging tegen het grondgebied en luchtruim van ons land", verzekert het ministerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

ANP-547301081

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

shutterstock_2750130021

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

169221188_m

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

Loading