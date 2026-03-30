Opnieuw Iraanse raket neergehaald boven Turkije

ANKARA (ANP) - Opnieuw is een Iraanse raket neergehaald die het Turkse luchtruim was binnengedrongen. De ballistische raket werd onschadelijk gemaakt door de NAVO-luchtverdediging in de oostelijke Middellandse Zee, meldt het Turkse ministerie van Nationale Defensie.

Turkije kreeg sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran uitbrak al drie keer eerder te maken met een naderende Iraanse raket. Geen ervan maakte slachtoffers of richtte schade aan. Het NAVO-land tekende protest aan, maar speelde de zaak tot dusver niet hoog op. Wel zijn meer luchtverdedigingssystemen in Oost-Turkije, dat grenst aan Iran, in stelling gebracht.

Bij de eerdere raketten ontkende de Iraanse regering telkens dat Iran erachter zat. Het zou de toedracht samen met Turkije willen onderzoeken. Turkije en de NAVO wijzen wel steeds uitdrukkelijk naar Iran. Op welk doelwit de raketten gericht leken, laten ze tot dusver in het midden. Meerdere media noemen een belangrijke Turks-Amerikaanse luchtmachtbasis en een radarpost in de buurt.

De Evertsen

Eerdere raketten werden waarschijnlijk uit de lucht geschoten door marineschepen van NAVO-bondgenoten die voor de Turkse en Syrische kust liggen. Ook het Nederlandse fregat de Evertsen is in die regio.

Turkije neemt "alle benodigde maatregelen, beslissend en zonder aarzelen" tegen "iedere dreiging tegen het grondgebied en luchtruim van ons land", verzekert het ministerie.