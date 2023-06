Ook opperrechter Alito in VS kreeg luxe vakantie van miljardair

De Amerikaanse conservatieve opperrechter Samuel Alito heeft in 2008 een luxueuze visvakantie aangenomen van een rijke Republikeinse donateur, meldt ProPublica. In de jaren na de geheime reis naar Alaska heeft het hedgefonds van de miljardair Paul Singer herhaaldelijk zaken gehad voor het Hooggerechtshof. Alito trok zich bij die zaken echter nooit terug.

Singer vloog Alito in 2008 met een privéjet naar Alaska. Als de rechter het vliegtuig zelf had gecharterd, waren de kosten alleen voor een enkele reis al meer dan 100.000 dollar geweest, becijferde ProPublica. In de jaren daarna kwam Singers hedgefonds minstens tien keer voor het hof. In 2014 stemde het hof ermee in zich te buigen over een tien jaar durende strijd tussen het hedgefonds van Singer en Argentinië. Alito trok zich niet terug uit de zaak en stemde in het voordeel van Singer. Het hedgefonds kreeg uiteindelijk 2,4 miljard dollar betaald.

In april werd bekend dat ook een andere conservatieve opperrechter, Clarence Thomas, op luxe reizen is getrakteerd door een miljardair die aan de Republikeinse Partij doneert. In dat onderzoek, eveneens uitgevoerd door ProPublica, werd duidelijk dat Thomas gedurende twee decennia reizen op privéjachten, vluchten en luxevakanties had aangenomen van vastgoedmagnaat Harlan Crow. The New York Times schreef twaalf jaar geleden al over de nauwe relatie tussen de twee.

Het Hooggerechtshof in de VS heeft geen wettelijke gedragscode. Door de openbaringen over Thomas en nu Alito neemt de roep om een dergelijke code echter toe.