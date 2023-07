Hoerenloper wil zijn geld terug

Een Brabander dacht ware liefde te hebben gevonden en wilde dat een Limburgse prostituee, van Hongaarse afkomst, bij hem zou komen wonen. Via WhatsApp bekende hij zijn liefde en maakte hij plannen om samen met haar een leven op te bouwen. ’Ik hou echt van je’, schreef hij in meerdere berichtjes aan de vrouw. ’Wil dolgraag dat je mijn vriendin/vrouw wordt’. Voor de kantonrechter in Maastricht verklaarde de eiser dat hij in de veronderstelling was dat tussen de twee een ’amoureuze relatie’ bestond, schrijft De Limburger.

De man maakte daarnaast een geldbedrag over aan de vrouw als start van hun nieuwe leven samen. De vrouw zou in oktober dat jaar definitief bij hem intrekken, was zijn plan. Maar toen ze aangaf niet bij hem te willen wonen, drong tot de Brabander door dat hij geen verkering met de prostituee had. Hij wilde zijn geld terug en sleepte de vrouw voor de rechter. Want de 24.208 euro die hij in totaal had overgemaakt, waren volgens hem geen betalingen voor diensten, maar leningen. De kantonrechter gaf hem in november 2022 in eerste instantie gelijk en beval de prostituee, die niet bij de zitting aanwezig was, om het geld terug te geven.

De escortdame maakte gebruik van de mogelijkheid tot verzet bij dezelfde kantonrechter. Na het verweer van de vrouw op 19 juli te hebben aangehoord, kwam die tot een ander oordeel. Uit de berichten die de klant en de prostituee naar elkaar stuurden viel volgens de rechter af te leiden dat het niet om leningen, maar om betalingen voor escortdiensten ging. Ook bleek uit de gesprekken duidelijk dat de man en de prostituee geen liefdesrelatie hadden.