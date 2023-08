De Friezen zijn tevreden, maar in deze plaats zijn mensen het allergelukkigst

Geld alleen maakt niet gelukkig, we willen ook graag voldoende voorzieningen, een schone omgeving en een beetje woongenot. En daarvoor moet je niet in de Randstad zijn, blijkt uit cijfers van het CBS over de brede welvaart. Wel in Friesland, of liever nog in Dalfsen.

Het wordt ook wel de Friese paradox genoemd: de inwoners zijn er relatief arm, maar wel gelukkig. Zo zijn de Friezen bijvoorbeeld veel tevredener over hun leven, vrije tijd, gezondheid en woonomgeving dan bijvoorbeeld de regio Rotterdam, een van de rijkste gebieden van Nederland.

Utrecht

De regio Groot-Amsterdam heeft zelfs verreweg het hoogste bbp per inwoner, maar scoort weer laag op woontevredenheid en besteedbaar inkomen van huishoudens. De provincie Utrecht heeft de hoogste brede welvaart in het algemeen, dus zowel wat inkomen betreft, als onder meer gezondheid, natuur en voorzieningen hebben de Utrechters het het beste voor elkaar. Oost-Groningen scoort het slechtst.

De verschillen tussen stad en platteland zijn groot: in de grote steden zijn mensen minder gezond en armer, er is minder sociale cohesie en een minder veilige en schone leefomgeving. Wel zijn stedelingen hoger opgeleid, minder vaak te dik en hebben ze voorzieningen dichterbij.

Dalfsen

Eén gemeente steekt er bovenuit. Het leven in Dalfsen is het allerbest. Met 30.000 inwoners heeft de plaats nog veel voorzieningen, maar is er ook veel onderling vertrouwen en sociale cohesie. Ook is het gemiddelde inkomen er relatief hoog, net als de levensverwachting, en er is veel natuur en weinig werkloosheid en criminaliteit.

Ook opmerkelijk: de nummers twee, drie en vier liggen vlakbij in Overijssel. Dat zijn namelijk de gemeentes Dinkelland, Raalte en Staphorst. Daarna volgt De Wolden, dat net in Drenthe ligt.

Randgemeenten

Het CBS plaatst wel een kanttekening: gemeenten aan de randen van steden worden ondergewaardeerd. Dat vertekent vooral de cijfers voor de Randstad en Noord-Brabant, waar het relatief wat dichter bevolkt is.

CBS-onderzoeker Mark Thissen legt uit: "De hoeveelheid beschikbaar werk ligt er feitelijk hoger, vanwege banen in de grote stad, en vanuit een randgemeente zit je vaak snel in het groen, maar dat groen valt buiten de eigen woonplaats.”