Lutz Jacobi stapt uit bestuur PvdA vanwege lijst met GroenLinks

Partijprominent en voormalig Kamerlid Lutz Jacobi stapt uit het hoofdbestuur van de PvdA uit onvrede over de gezamenlijke fractie met GroenLinks, bevestigt ze na berichtgeving in de Leeuwarder Courant. Onlangs hebben de leden van beide partijen met overtuigende meerderheid voor deze samenwerking gestemd. Jacobi ziet liever dat meer partijen bij een linkse en progressieve samenwerking worden betrokken en daarbij zelfstandig blijven opereren.

"Ik ga hier niet verantwoordelijk voor zijn", zegt de politicus over de gezamenlijke lijst die in haar ogen een opmaat is naar een fusie. De PvdA'er meldt dat ze al een aantal weken geleden uit het bestuur gestapt. Ze vindt dat de partij iemand in het bestuur verdient die hier in gelooft nu zoveel leden voor hebben gestemd. Jacobi blijft nog wel lid van de PvdA.

De samenwerking is in de ogen van Jacobi in een "technocratische fuik" beland. De partijen zijn nu druk bezig om een gezamenlijke lijst te organiseren, terwijl ze wat Jacobi betreft hun energie moeten steken in het uitdenken van een aansprekend inhoudelijk verhaal.

Ook D66 en SP erbij betrekken

De politicus ziet liever dat ook partijen als D66 en SP worden betrokken bij een links-progressieve samenwerking. Alleen zo kunnen de partijen volgens Jacobi "grote meerderheden maken, waarbij de principes van de partijen intact blijven."

Partijgenoot Henk Nijboer heeft eerder deze week in een brief op X - voorheen bekend als Twitter - laten weten zich niet herkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer. Ook hij is geen voorstander van de gezamenlijke lijst en vindt dat kiezers iemand verdienen die hier wel in gelooft.