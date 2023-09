Grootscheepse reddingsactie voor Amerikaanse onderzoeker die vastzit in Turkse grot

In Turkije is een grootschalige reddingsoperatie aan de gang nadat een Amerikaanse onderzoeker vast kwam te zitten in het op drie na diepste grottencomplex van het land. De 40-jarige Mark Dickey zit sinds zaterdag vast in de Morca-grot.

Mark Dickey was daar bezig met een verkenningsmissie, maar werd zondag door inwendige bloedingen onwel. Het kan zomaar nog eens anderhalve week duren om hem naar boven te halen.

Volgens de Turkse federatie van speleologen gaat het om ‘een van de grootste grotreddingsacties ter wereld’ en is het een bijzonder ‘ingewikkelde’ operatie, omdat Dickey vastzit op een diepte van 1.120 meter. Het Turkse leger heeft een communicatielijn met de gestrande speleoloog opgezet en een basiskamp gebouwd op zo’n 700 meter van de ingang van de grot.

Het is inmiddels gelukt om zes zakken bloed bij de onderzoeker te krijgen en zijn toestand is hierdoor flink verbeterd, zo liet hij donderdag in een videoboodschap weten. ‘De snelle reactie van de Turkse regering om de medische hulp te bezorgen die ik nodig heb, heeft naar mijn mening mijn leven gered."