Zweed zet luchthaven op zijn kop en vecht met politie: “Alcoholgehalte van onze Belgische bieren onderschat”

Een 30-jarige Zweed zal zich een Belgische zakenreis nog lang heugen. Hij riskeert vier maanden cel omdat hij onder invloed van vier Duvels, een glas whisky en een glas witte wijn helemaal door het lint ging op Brussels Airport te Zaventem.

De man was van plan om in december van het afgelopen jaar terug te keren naar zijn thuisland na een werktrip bij onze zuiderburen, maar was veel te vroeg op de luchthaven. Hij ging aan de bar zitten en liet het hem goed smaken. “Mijn cliënt heeft zich miskeken op het alcoholgehalte van onze Belgische bieren. Na vier Duvels, een glas whisky en een glas witte wijn was hij al flink boven zijn theewater”, legt zijn advocaat uit. ”Hij verloor de tijd uit het oog en miste zijn vlucht. Dit leidde natuurlijk tot heel wat frustratie”, schrijft de rechtbankreporter van HLN.

Voor de Duvel niet bang

Hij begon hard te schreeuwen en andere mensen lastig te vallen. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen, omdat de Zweed niet te kalmeren was. De man werd gearresteerd en in de politiewagen gestopt, alwaar de duivel volledig vat op hem kreeg. “Hij maakte zijn gordel los en stampte tegen de deuren van de combi”, aldus het parket.

”Toen ze halt hielden om zijn gordel opnieuw aan te doen kwam het tot een worsteling met de agenten. Hierbij raakten twee agenten lichtgewond. Meneer heeft een blanco strafregister en geen onderliggende problemen. Daarom vorder ik 4 maanden cel”, meldt het parket.

De verdediging verzocht tijdens de zitting om opschorting van de zaak. “Hij moet veel reizen voor zijn werk en een veroordeling zou dus erg nadelige gevolgen kunnen hebben.” De uitspraak wordt op 12 oktober verwacht.