Nederlandse pater steunt Poetin: westen gaat in tegen Gods orde

Pater Gerard Wijers, vindt dat de oorlog in Oekraïne een aanval op de Westerse ‘genderideologie’ is. De pater (80) werkt bij het heiligdom van Heiloo, waar volgens gelovigen een 'heilig putje is' (ook wel bekend als het "Putje van Heiloo"). Hij meent dat god zo boos is over de inbreuk tegen de goddelijke orde van man en vrouw dat hij Poetin oorlog deed voeren tegen het verdorven westen. Wijers zegt tegen het Nederlands Dagblad dat oorlog altijd het gevolg is van ‘het handelen tegen de schepping en Gods Woord’ en dat de ‘genderideologie een van de factoren’ is.

De bisschop van Haarlem, waar het putje onder valt, neemt afstand van de opvattingen van de pater.