Klimaatverandering belemmert strijd tegen dodelijke ziektes

Klimaatverandering en conflicten belemmeren de inspanningen om drie van 's wereld meest dodelijke ziektes aan te pakken, waarschuwt het hoofd van het Global Fund. Dit wereldwijde fonds bestrijdt aids, tuberculose en malaria. Internationale initiatieven om de ziekten te bestrijden zijn grotendeels hersteld na zwaar getroffen te zijn door de Covid-19-pandemie, blijkt uit het rapport van het Global Fund voor 2023 dat maandag is vrijgegeven. Maar door de toenemende uitdagingen van klimaatverandering en conflicten wordt de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald om tegen 2030 aids, tuberculose en malaria wereldwijd uit te bannen. Dat lukt niet zonder "buitengewone stappen", aldus Peter Sands, uitvoerend directeur van het Global Fund. Malaria verspreidt zich bijvoorbeeld naar de hooglanden van Afrika, waar het voorheen te koud was voor de mug die de ziekteverwekkende parasiet bij zich draagt. En in landen als Oekraïne, Afghanistan en Soedan maakt onveiligheid het erg moeilijk om kwetsbare gemeenschappen te bereiken, aldus het rapport. Toch is er volgens Sands nog steeds hoop, deels dankzij innovatieve preventiemethoden en diagnostische hulpmiddelen.