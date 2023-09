Hoogleraar: “Drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten. Dat is de olifant in de kamer”

Migratie blijft een belangrijk thema bij de verkiezingen. En niet alleen in Nederland. Eigenlijk gek, want er is helemaal niet meer migratie dan vroeger. Bovendien hebben we de arbeidskrachten hard nodig, betoogt hoogleraar sociologie Hein de Haas (UvA) in De Volkskrant.

De Haas (54) doet al drie decennia onderzoek naar migratie en weet dat er helemaal geen sprake is van massamigratie de laatste jaren. "Dat is beeldvorming, ons aangepraat door politici en media. Ongeveer 3 procent van de wereldbevolking is internationaal migrant, en slechts 0,3 procent vluchteling of asielzoeker. Die cijfers zijn al decennialang redelijk stabiel. We zien dus géén explosieve toename van migratie."

"Wist u dat negen van de tien Afrikanen gewoon legaal naar Europa komen?" vertelt hij verder. "En dat dezelfde politici die ferme anti-migratieretoriek uitslaan en spreken van nog scherpere grenscontroles of het bouwen van muren en hekken, consequent een oogje toeknijpen wat betreft de grootschalige tewerkstelling van illegale arbeidsmigranten?"

Olifant in de kamer

Het is volgens hem een misvatting dat armoede en economische ongelijkheid de belangrijkste aanjagers van migratie zijn. "De drijvende kracht achter migratie is de vraag naar arbeidskrachten in de bestemmingslanden. Dat is de olifant in de kamer van het migratiedebat", klinkt het scherp. "Er is in Europa en de VS een aanhoudende vraag naar arbeid. Daardoor worden ook illegale arbeidsmigranten in hoge mate getolereerd – er wordt in ieder geval nauwelijks op gecontroleerd. Dit is een publiek geheim dat in het migratiedebat meestal onbesproken blijft."

Dat geldt ook voor migratie in ons eigen land. "Ook in Nederland is er feitelijk geen politieke wil om echt grip te krijgen op arbeidsimmigratie. Want het komt ons eigenlijk wel goed uit. Wie doet er anders het werk in de slachterijen, tuinbouwkassen, schoonmaakbedrijven of spoelkeukens van de horeca? De kans om als werkgever tegen de lamp te lopen bij een controle door de Arbeidsinspectie, is nihil."