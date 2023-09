Rector stopt per direct na ophef over seksuele intimidatie

De rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen stopt per direct na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Han van Krieken zou volgens berichtgeving van De Gelderlander in 2017 seksueel getinte, ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen een vrouwelijke collega.

Zij diende hierover een klacht in, die gegrond werd verklaard. Van Krieken kreeg een waarschuwing, maar de universiteit bracht het niet naar buiten. Wel zei de universiteit afgelopen weekend tegen de krant dat de vrouw een veilige werkplek is geboden. Van Krieken betuigde spijt in De Gelderlander over de opmerkingen die hij had gemaakt. Maar door de ophef heeft hij woensdag besloten per direct af te treden.

"Ik ben me ervan bewust dat de ontstane situatie een feestelijke viering van het 100-jarig bestaan in de weg staat", schrijft Van Krieken op de website van de universiteit. "Het maakt me verdrietig op deze manier afscheid van jullie te nemen."

Reacties

Het "moedige besluit" om zijn taken vervroegd neer te leggen wordt gewaardeerd, zegt Mario van Vliet, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit. "Dit na ruim zeven jaar inzet en toewijding voor de ontwikkeling van de universiteit, waarvoor hij van grote betekenis is geweest. Daarvoor danken wij hem."

Ook het college van bestuur zegt geraakt te zijn door het bericht. "Wij danken Han voor alles wat hij als rector voor de Radboud Universiteit en voor ons heeft betekend en voor zijn moedige besluit om nu ruimte te scheppen. Laten we deze ruimte gebruiken om te leren van elkaar."