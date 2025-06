Onderzoekers lokaliseren 1000 vaten nucleair afval op zeebodem bij West-Europa: 'Mogelijk meer dan 200.000 vaten gedumpt'

Onderzoekers hebben duizend vaten met nucleair afval getraceerd op de bodem van het noordoosten van de Atlantische Oceaan bij het westen van Europa. Dit meldt het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Een team van ruim twintig onderzoekers zoekt vier weken aan boord van het schip L'Atalante naar mogelijk meer dan 200.000 vaten nucleair afval. Verscheidene staten hebben deze vaten tussen de jaren vijftig en tachtig gedumpt op meer dan 3 kilometer diepte. Het onderzoek moet ze in kaart brengen en er worden monsters genomen van bodem en water om te kijken wat de gevolgen zijn.

Pas sinds 1993 verboden

Het dumpen van nucleair afval in de oceaan is pas sinds 1993 verboden. Voor die tijd werd nucleair afval vaak op zee gedumpt in speciaal daarvoor ontworpen vaten. De locatie en toestand van deze vaten zijn nog onbekend. Het project Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring moet daar verandering in brengen.

Atoomfysicus Patrick Chardon is de projectleider. Hij gaat ervan uit dat de radioactiviteit van de vaten in dit deel van de oceaan over drie- tot vierhonderd jaar helemaal verdwenen is. De vaten werden gemaakt om de grote diepte te kunnen weerstaan, maar niet om radioactiviteit te isoleren.