Alarm over warmte in ruim twintig Italiaanse steden

- In Rome en twintig andere Italiaanse steden is maximaal alarm geslagen over de hitte en het komende hete weekend. De alarmfase is daar volgens het ministerie van Gezondheid rood. Dat betekent dat de temperaturen niet alleen gevaarlijk zijn voor zwakken en ouderen, maar ook voor gezonde mensen.

Meteorologen voorspellen volgens het persbureau ANSA dat de warmste steden zondag Florence, Ferrara en Terni kunnen zijn met 40 graden in de schaduw. In Rome en Milaan is het dan waarschijnlijk 39 graden. De hitte treft ook Venetië waar het huwelijksfeest van techmiljardair Jeff Bezos en journaliste en ondernemer Lauren Sánchez plaatsvindt.

De nachten zijn over het algemeen in Italië warmer dan 20 graden. Overdag wordt het naar verwachting het heetst in het zuiden en in het noordelijke deel van Midden-Italië, waar onder meer Florence en Bologna liggen.