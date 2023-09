Bondgenoot Trump bekent schuld in strafzaak verkiezingen Georgia

Een voormalige bondgenoot van oud-president Donald Trump heeft in een strafzaak in de staat Georgia schuld bekend aan inmenging in de presidentsverkiezingen in 2020. Scott Hall werd op vijf punten beschuldigd van samenspanning om verkiezingswerkzaamheden te beïnvloeden. Hij is vooralsnog de enige verdachte die schuld bekent in het onderzoek. Scott Hall krijgt in ruil voor zijn bekentenis een boete van 5000 dollar (4700 euro) opgelegd en vijf jaar proeftijd. Bovendien moet hij een verklaring afleggen over de andere verdachten in de zaak. Dat zijn er in dit onderzoek achttien, onder wie Trump zelf. Trump zegt dat hij onschuldig is en zegt slachtoffer te zijn van een heksenjacht. Het onderzoek in Georgia is een strafzaak. Daarvan lopen er in totaal vier tegen hem. In Washington gaat het ook om inmenging in de verkiezingen. Daarnaast loopt er in Florida een zaak rond geheime documenten en in New York over de betaling van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels.