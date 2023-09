Bikker: CU heeft lang tegen de neoliberale stroom in geroeid

De ChristenUnie (CU) heeft lang tegen de "neoliberale stroom" in geroeid, zei lijsttrekker Mirjam Bikker tijdens het verkiezingscongres van de partij in Zwolle. "Nu de samenleving daarin vastloopt, keert de wal het schip." Ze ziet nu dat er "gelukkig" ruimte ontstaat in de politiek voor "een ander soort overheid".

In haar toespraak deelt Bikker enkele speldenprikjes uit aan de VVD. De ChristenUnie heeft twee keer achterelkaar met de liberale partij in een kabinet heeft gezeten dat uiteindelijk is gevallen. "Als de VVD opgelegde en zelfverzonnen deadlines oplegt, dan wijken we niet", zegt de partijleider over de geklapte gesprekken over migratie die deze zomer leidden tot een breuk in de coalitie.

Zonder haar bij naam te noemen lijkt Bikker zich ook te richten tot Caroline van der Plas. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen leidde het tot hoongelach toen de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging voorstelde het minimumloon te verhogen, zonder te zeggen hoe dat wordt betaald. Kamerleden spraken over een gratis-bier-motie. Bikker zei de doorrekening van het verkiezingsprogramma van het Centraal Planbureau met vertrouwen tegemoet te zien. "Want we zijn niet van gratis bier." Ze verwijst hier naar alle partijen die hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen, niet alleen de BBB, verduidelijkt Bikker later.

Idealen

Dat andere partijen premierskandidaten naar voren hebben geschoven vindt Bikker veel te voorbarig. "Weet iemand wanneer we voor het laatst geleid werden door één partij?", is de retorische vraag die ze stelt aan de zaal. Ze vindt dat de verkiezingen van 22 november niet moeten worden gereduceerd tot een strijd om het torentje. " Welke 150 zetels in de Kamer komen, wat is het goede voor onze kinderen?", is de vraag die nu voorligt volgens Bikker.

"Je hoort hier niet iemand die per se in de coalitie moet, maar wel iemand die werk wil maken van haar idealen", zegt de politicus vooruitlopend op de formatiebesprekingen. Ze laat zich er niet toe verleiden om de VVD uit te sluiten na de kabinetsbreuk en zegt dat de partijen op een zakelijke manier uit elkaar zijn gegaan.