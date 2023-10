Politie over zelfmoordpogingen: “Soms is een boete beter, hoe pijnlijk ook”

Er komen bij de Nederlandse politie jaarlijks duizenden meldingen binnen van een zelfmoordpoging. In de provincie Overijssel proberen agenten bijna dagelijks een zelfdoding te voorkomen. Dit zijn voornamelijk situaties op of rond het spoor. "Je wilt zo'n melding niet in je dienst krijgen", zegt politieagent Ellen Bolster tegen RTV Oost.

Aantallen stijgen niet

Toch stijgt dit aantal niet. "Als we het vergelijken met de twee voorgaande jaren, zien we geen groot verschil. In Twente kregen we afgelopen jaar tien meldingen per maand en in IJsselland elf meldingen per maand. In totaal overleden er bij die pogingen 105 mensen in Overijssel, in 2022”, vertelt Bolster. "In de afgelopen jaren waren de meeste zelfmoordpogingen in de maanden april, mei en juni van 2021.”

Een poging heeft soms nog meer impact op agenten dan een daadwerkelijke zelfmoord, aldus de politieagent. "Als je als agent een jong meisje van het spoor haalt, kan dat meer impact hebben dan een zelfdoding. Het ligt er ook aan hoe je zelf in je vel zit als agent. De ene week kan je meer hebben dan de andere week. Maar zo'n melding wil je gewoon nooit in je dienst hebben."

Boete uitschrijven

"Als politieagent kan je alleen het strafrecht toepassen. Wij zijn vaak als eerste ter plaatse en moeten het daarna overdragen aan de zorg”, vervolgt Bolster. “Wat ik nu ga zeggen, komt misschien heel gek over. En voor agenten is dit ook iets wat ontzettend moeilijk is om te doen. Maar als iemand een zelfmoordpoging doet op het spoor, en wij weten die te stoppen, dan is het vaak beter om diegene te bekeuren. Dat is wat we vanuit de GGZ te horen krijgen."

'Behandel deze mensen zoals je dat bij anderen ook doet.'

"De GGZ legt suïcidale gedachten uit als een ziekte. Soms een ongeneeslijke ziekte. Als mensen met die gedachten stemmetjes in hun hoofd horen, willen we als samenleving die mensen helpen. Maar dat kan niet altijd. Dat accepteren we nog niet met zijn allen. De GGZ laat dan ook weten: 'Behandel deze mensen zoals je dat bij anderen ook doet.' Dus beboet het lopen op het spoor, in plaats van dat je diegene met extra aandacht terug naar ons brengt. Dat laatste helpt niet, want de GGZ heeft een behandeltraject met iemand en daarin worden duidelijke afspraken gemaakt", besluit Bolster.

In Nederland is er de Hulplijn depressie van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 24/7 via het gratis nummer 0800-0113 of chat met een hulpverlener via 113.nl/chatten. Dat kan ook anoniem. Ook kun je de volgende telefonische hulplijnen bellen: MIND Korrelatie: 0900-1450, de Luisterlijn: 0900-0767 en de ADF Stichting: 0343-753 009