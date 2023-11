Vrouw met twee baarmoeders is in beide baarmoeders zwanger

Kelsey Hatcher uit Alabama werd geboren met twee baarmoeders en twee baarmoederhalsen. Nu is ze twee keer zwanger, met een baby in elke baarmoeder. “Dit is heel, heel zeldzaam”, aldus gynaecologe Shweta Patel aan lokale nieuwszender WVTM 13.

Volgens de Mayo Clinic worden vrouwen in uitzonderlijke gevallen geboren met een dubbele baarmoeder als de twee kleine ‘buisjes’ die doorgaans groeien en samenkomen om één baarmoeder te vormen niet volledig aansluiten en elk ontwikkelen tot afzonderlijke organen.

Kelsey en Caleb zijn al ouders van drie kinderen - in de leeftijd van 7, 4 en 2 jaar - en haar uitgerekende datum voor de nieuwe aanwinsten, beide meisjes, is later dit jaar op eerste kerstdag.