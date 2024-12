75 Nobelprijswinnaars willen Robert Kennedy niet als minister

WASHINGTON (ANP) - Een groep van 75 Nobelprijswinnaars heeft zich uitgesproken tegen de nominatie van Robert F. Kennedy als Amerikaanse minister van Gezondheid. Ze vragen de Senaat om zijn benoeming te blokkeren, omdat hij de gezondheid van de Amerikanen "in gevaar" zou brengen.

"Naast zijn gebrek aan relevante ervaring op het gebied van medicijnen, wetenschap, publieke gezondheid of besturen, is Kennedy een tegenstander van veel beschermende en levensreddende vaccins", schrijven de prijswinnende wetenschappers in een brief in The New York Times. "Hij is een criticus van de bewezen positieve effecten van fluoridering van drinkwater, een verspreider van complottheorieën over succesvolle aids-behandelingen en andere ziektes en een bevlogen tegenstander van gerespecteerde instanties."

De Nobelprijswinnaars houden zich het liefst buiten de politiek, zegt Richard Roberts. Hij is de winnaar van de Nobelprijs voor de Geneeskunde in 1993 en een van de opstellers van de brief. Maar volgens hem is Kennedy een bedreiging voor het land die de wetenschappers niet konden negeren.

Kennedy deed eerst als onafhankelijk kandidaat mee aan de presidentsverkiezingen, maar schaarde zich later achter de Republikein Donald Trump.