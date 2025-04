9 dingen die een behoorlijke invloed kunnen hebben op je seksleven

Een fijn seksleven is voor de meeste mensen cruciaal in een goede relatie. Niet voor niets breken wetenschappers er al decennia het hoofd over. Ze hebben een aantal factoren ontdekt die van invloed zijn op je plezier tussen de lakens. We noemen er 9:

Ben je ontevreden over je seksleven, dan zoek je wellicht eerder je heil op een pornosite. Toch kun je dat beter niet doen. Pornoliefhebbers zijn minder tevreden met de bedprestaties van hun partner. Die haalt het immers nooit bij de sexy pornomodellen.

Te verlegen om te praten over seks? Probeer je er overheen te zetten. Partners die openlijk met elkaar bespreken wat ze lekker vinden, zijn veel positiever over hun seksleven.

De ene onenightstand na de andere klinkt misschien spannend, maar het cliché is waar: de seks is het beste als je het met een partner doet van wie je houdt.

Het effect van leeftijd is tweeledig: naarmate je ouder wordt, neemt je libido af, maar doordat je veel ervaring hebt en zelfverzekerder bent, is de seks beter.

Zit je lekker in je vel en ben je blij met je lijf dan merk je dat in de slaapkamer. Mensen die onzeker zijn of overgewicht hebben, zijn over het algemeen veel minder tevreden met hun seksleven.

Doe je elke keer hetzelfde standje, dan wordt het op den duur saai. Experimenteer wat meer en vergeet het voorspel niet, dan wordt de seks stukken beter.

Logischerwijs helpt het om gezond te zijn. Zowel psychische als fysieke problemen zorgen ervoor dat de seks minder wordt.

Stress is misschien wel het ergste wat je je seksleven kunt aandoen. Een hoog stressniveau vermindert direct het vermogen om een orgasme te krijgen.

Rijke en hoogopgeleide mensen hebben betere seks, blijkt uit onderzoek. Ze zouden duidelijker voor ogen hebben wat hun behoeftes zijn en zo beter in staat zijn om zich seksueel te ontwikkelen.

Bron(nen): Salon