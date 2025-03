Je doet voor je op date gaat je uiterste best te verhullen hoe je echt ruikt. En dat mag wat kosten. De TV-reclames laten zien dat de juiste geur je kansen beslissend kan beinvloeden. Dat is waar: seks en geur hebben met elkaar van doen. Maar niet de geur uit een flesje bepaalt.

Lichaamsgeur speelt een cruciale rol in seksuele aantrekkingskracht en verlangen. Onderzoek toont aan dat feromonen, natuurlijke chemicaliën die door ons lichaam worden geproduceerd, een sterke invloed hebben op hoe we anderen waarnemen en aantrekken. Mensen die gevoeliger zijn voor geuren, ervaren vaak een sterker seksueel verlangen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien geur direct verbonden is met hersenstructuren die emoties en seksuele motivatie verwerken.

De invloed van deodorants op onze natuurlijke geur

Deodorants en parfums zijn ontworpen om lichaamsgeuren te maskeren, maar dit kan ook de unieke geur van een persoon veranderen. Experts zoals Santiago Frago stellen dat deodorants ons minder gevoelig maken voor de natuurlijke aroma's van onze partners, wat een negatieve invloed kan hebben op intimiteit. De natuurlijke geur van iemand kan namelijk een belangrijke factor zijn in het versterken van emotionele en fysieke connecties.

Zijn natuurlijke geuren aantrekkelijker?

Interessant genoeg blijkt uit onderzoek dat bepaalde natuurlijke geuren, zoals die veroorzaakt door zweet tijdens de ovulatiecyclus, testosteronniveaus bij mannen kunnen verhogen. Voeding speelt ook een rol; bijvoorbeeld, mannen die knoflook eten produceren een aantrekkelijkere lichaamsgeur dankzij de gezondheidsvoordelen van antioxidanten in knoflook. Aan de andere kant kunnen ongezonde voeding en stress juist negatieve effecten hebben op de lichaamsgeur.

Culturele druk en hygiëne

Er heerst een sterke culturele druk om altijd fris te ruiken, wat vooral vrouwen beïnvloedt. Veel vrouwen maken zich zorgen over het "onfris" ruiken van hun genitaliën, zelfs als daar geen medische reden voor is. Deze angst kan leiden tot overmatig gebruik van intieme deodorants, wat niet alleen onnodig is, maar ook de natuurlijke balans kan verstoren.