ZALTBOMMEL (ANP) - De snelweg A2 is dicht tussen Zaltbommel en de Martinus Nijhoffbrug. Er is daar een ongeluk gebeurd met enkele voertuigen, waaronder een vrachtwagen, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Verkeer richting Utrecht wordt omgeleid vanaf knooppunt Empel, via de A59 en de A27. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer vrij is.