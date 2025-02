Brand in Soest onder controle

SOEST (ANP) - Een grote brand aan de Burgemeester Grothestraat in Soest (Utrecht) is onder controle. Zeventien woningen zijn ontruimd, de bewoners mogen weer terug als de brandweer alles heeft gecontroleerd.

Er kwam erg veel rook vrij maar ook dat is minder geworden. De brandweer waarschuwt wel voor gladheid op de wegen in de omgeving, ook op de N234 Biltseweg. Er is veel water gebruikt en dat kan met de lage temperatuur tot gladheid leiden. Een strooiwagen is ingezet.

In het pand zit restaurant De Bauers, daarboven zijn woningen.