Aangehouden burgemeester Istanbul zegt niet te zullen buigen

ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - De op beschuldiging van corruptie gearresteerde burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul heeft zondag laten weten dat hij "rechtop staat en niet zal buigen". Hij beloofde dat "we samen deze vlek op onze democratie zullen uitwissen" en "zij die dit proces leiden zullen rekenschap moeten afleggen".

Het Openbaar Ministerie heeft Imamoglu en tientallen anderen aangehouden in het kader van een onderzoek naar corrupte praktijken onder meer bij de gemeente Istanbul. Daarnaast worden zeven van hen, onder wie Imamoglu, ook verdacht van hulp aan de terroristische PKK. Imamoglu weerspreekt alle beschuldigingen.

De arrestatie van de burgemeester heeft in heel Turkije tot massale betogingen en ongeregeldheden geleid. Volgens de oppositie is het proces een poging om hem als belangrijkste politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan uit te schakelen. Zaterdag besloot een rechtbank dat Imamoglu in voorlopige hechtenis blijft gedurende het proces.

Er was rond de rechtszaal enige verwarring over het besluit, maar de rechtbank heeft bevestigd dat Imamoglu in hechtenis blijft op basis van de aanklachten over corruptie. De rechtbank acht het nu niet nodig hem te arresteren over vermeende hulp aan terroristen. De advocaten van Imamoglu gaan in beroep tegen het besluit hem vast te houden.