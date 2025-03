Waarom je ineens toch allergisch kunt worden (ook als volwassene!)

Denk je dat je de allergiedans bent ontsprongen omdat je tot nu toe nooit last had van hooikoorts? Helaas kan het immuunsysteem je ook op latere leeftijd nog verrassen. Steeds meer mensen ontwikkelen voor het eerst allergische klachten tijdens hun volwassen leven.

Het eerste signaal is vaak een combinatie van niezen, een verstopte neus en onverwachte jeuk. Maar pas op: hoofdpijn, vermoeidheid en druk op de bijholtes kunnen ook wijzen op een allergie. Een bijzonder verschijnsel is dat sommige mensen met een nieuwe allergie ineens ook last krijgen van jeuk in hun mond na het eten van bepaalde etenswaren.

De oorzaak? Ons veranderende klimaat speelt een grote rol. Door warmere temperaturen begint het pollenseizoen eerder en duurt het langer. Ook kan een verhuizing naar een nieuwe omgeving je gevoelig maken voor andere soorten pollen.

Soms duurt het even

Ook interessant: langdurige blootstelling aan pollen op dezelfde plek kan je juist allergisch maken. Je immuunsysteem bouwt dan geleidelijk een afweerreactie op tegen iets waar het steeds mee in aanraking komt. Vaak merk je dit pas na enkele jaren, wanneer je lichaam een reactie heeft opgebouwd tegen de lokale plantenwereld.

Zelfs hormoonschommelingen kunnen een rol spelen. Sommige zwangere vrouwen merken bijvoorbeeld dat hun allergieën verergeren of juist verminderen.

Niet het einde van de wereld

Het goede nieuws is dat er veel behandelingen beschikbaar zijn. Naast medicijnen zoals antihistamine en neusspray, bieden dokters soms ook immunotherapie aan. Hierbij wordt je lichaam stapsgewijs gewend gemaakt aan de stoffen waar je allergisch voor bent.

Maar de simpelste remedie is misschien wel de beste: was je grondig zodra je thuiskomt, douche voor het slapengaan en houd de ramen 's nachts dicht. Zo hou je de pollen buiten en kun je toch genieten van het voorjaar.

Bron: The New York Times