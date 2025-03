DNB-baas Klaas Knot wijst opnieuw op voordelen van eurobonds

AMSTERDAM (ANP) - President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zondag opnieuw gewezen op de voordelen van eurobonds om de gezamenlijke Europese defensie-inspanningen te financieren. "De Nederlandse belangen zijn op dit moment, denk ik, toch wel een beetje breder dan alleen het renteverschil op Nederlandse obligaties versus het renteverschil op gezamenlijk gefinancierde obligaties", zei het centralebankhoofd in televisieprogramma WNL Op Zondag.

"We praten over defensie. Dat is een publiek goed. Dat betekent dat andere landen meeprofiteren van wat wij eraan doen. Maar dat wij ook meeprofiteren van wat andere landen eraan doen. Dus dat moet je samen doen", gaf hij aan. Donderdag zei Knot al dat de Nederlandse politiek een beetje hyperventileert over een mogelijke uitgifte van eurobonds. "De keuze voor dit soort financieringsinstrumenten is aan de politiek, daar wil ik niet in komen. Maar ik vind wel dat die keuze gebaseerd moet zijn op een rationele afweging."