Aanhangers zoon voormalige sjah van Iran komen samen in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld en bij de Tweede Kamer zijn enkele honderden mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste sjah van Iran en een prominent leider van de oppositie. Hij wordt maandagmiddag ontvangen in de Tweede Kamer.

Verschillende partijen, onder meer PRO en DENK, waren kritisch op de uitnodiging aan Pahlavi van de VVD. Uiteindelijk werd, zoals eerder ook al het plan was, door de commissie voor Buitenlandse Zaken besloten om een programma te organiseren waarin Iran-experts, politici en activisten spreken. Pahlavi komt om 16.00 uur in een besloten sessie aan de beurt.

Een deel van de inwoners van Iran en mensen in de Iraanse diaspora zien Pahlavi als degene die de leider van Iran zou moeten worden. Anderen zijn juist kritisch op Pahlavi, onder meer omdat hij volgens hen onvoldoende afstand heeft genomen van de daden van zijn vader.