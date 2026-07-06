Nigerianen gedood tijdens anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika

ABUJA (ANP/RTR) - Nigeria zegt dat twee van zijn burgers zijn gedood in Zuid-Afrika rond de anti-immigratieprotesten in dat land. Een van de twee slachtoffers zou zijn gedood door de politie. Nigeria eist dat Zuid-Afrika met spoed een onderzoek instelt.

Eind juni was er veel onrust in Zuid-Afrika door een onofficiële deadline die xenofobe activisten hadden ingesteld voor migranten. Voor 1 juli moesten ze het land verlaten. Een van de mannen werd zondag 28 juni in de stad Witbank gedood door nog ongeïdentificeerde criminelen, staat in een verklaring van het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een andere Nigeriaan werd dezelfde dag in Pretoria gedood door politieagenten toen zij "gruwelijke ondervragingstechnieken" gebruikten. Het is onduidelijk of zijn dood verband houdt met de anti-immigratieonrust. Dezelfde agenten hadden in april een andere Nigeriaan gedood, aldus de Nigeriaanse verklaring. Voor zijn dood zijn nog steeds geen arrestaties verricht, zegt het ministerie.