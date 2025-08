Aanhoudingen in Amsterdam bij protest tegen Booking-boot tijdens Canal Parade

Vlak bij de Prins Hendrikkade in Amsterdam zijn vijf mensen aangehouden die actievoerden tegen de boot van Booking.com. Deze boot vaart mee in de Canal Parade.

Twee activisten zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze sprongen bij de boot in het water. Nog eens twee mensen zijn aangehouden voor het bezit en afsteken van vuurwerk. De een stak een fakkel af en de ander een rookbom, bevestigt een woordvoerster van de politie na een bericht van AT5. De vijfde activist spoot vanuit het water graffiti op de boot van Booking.com. Die is aangehouden voor vernieling.

Booking.com is een van de sponsors van de Canal Parade. Het bedrijf is omstreden omdat het vakantieverblijven verhuurt in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Op een brug bij de boot hing een spandoek met de tekst 'Booking = blood money. Free Palestine'.

Los van deze actie is op de Herengracht een man aangehouden voor openlijke geweldpleging. Hij gooide met flessen.