Turkije begint met levering Azerbeidzjaans gas aan Syrië

ISTANBUL (ANP/DPA/AFP) - Turkije is zaterdag begonnen met de levering van aardgas uit Azerbeidzjan aan buurland Syrië. De infrastructuur in Syrië is zwaar beschadigd door de jarenlange burgeroorlog en met de leveringen moet worden voorzien in de energiebehoefte van het land, melden Turkse staatsmedia.

Turkije heeft toegezegd om Syrië via de pijpleiding jaarlijks van 2 miljard kuub aardgas te voorzien. De export loopt door de zuidelijke Turkse grensstad Kilis. Het gas zal worden getransporteerd naar Aleppo en Homs zodat de elektriciteitscentrales daar binnenkort weer kunnen worden opgestart, lichtte de Turkse minister van Energie Alparslan Bayraktar toe.

Damascus heeft aangegeven dat het gas zal worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, genoeg voor ongeveer vijf miljoen huishoudens. De Syrische energieminister Mohammed al-Bashir was ook bij de lancering aanwezig en noemde het een "strategische stap" richting het verbeteren van de energiezekerheid van Syrië.