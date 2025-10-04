Aanhoudingen om belediging bij demonstratie tegen azc Schiedam

SCHIEDAM (ANP) - De politie heeft zaterdag drie mensen aangehouden in Schiedam bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, aldus een politiewoordvoerder. Ze zijn gearresteerd wegens belediging. Een ANP-verslaggever zag hoe de aangehouden actievoerders in een politiebusje werden gezet.

De betogers zijn sinds 13.00 uur bezig zich uit te spreken tegen het azc. Schiedam wil mogelijk 327 asielzoekers, onder wie 52 alleenstaande minderjarigen, opvangen in het voormalige kantoorpand de Torendijk aan de 's-Gravelandseweg. Er werden spandoeken getoond met teksten als: 'vol = vol, nee = nee' en 'azc weg ermee'.

Er was ook een tegendemonstratie. Die betogers scandeerden leuzen als 'vluchtelingen welkom, nazi's niet'. Er is veel politie op de been.