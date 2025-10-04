ECONOMIE
Sinner verslaat Altmaier en treft Griekspoor in Shanghai

Sport
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 14:38
SHANGHAI (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai bereikt en speelt daarin tegen Tallon Griekspoor. De Italiaanse nummer 2 van de wereld versloeg zaterdag de Duitser Daniel Altmaier met 6-3 6-3.
Griekspoor (29) won een dag eerder al zijn partij in de tweede ronde van de Amerikaan Jenson Brooksby (6-1 1-6 6-1). Sinner en Griekspoor hadden een bye in de eerste ronde. De viervoudige grandslamwinnaar was de sterkste in de zes eerdere ontmoetingen met de nummer 1 van Nederland.
Sinner (24) won eerder deze week in Beijing zijn eerste toernooi sinds zijn eindzege op Wimbledon. Hij liep tegen Altmaier snel uit naar 3-1. Op 4-3 moest de Italiaan nog twee breakpoints wegwerken, waarna hij de set binnenhaalde met een tweede break. In de tweede set had hij genoeg aan een vroege break om zich te verzekeren van de winst.
Sinner schreef vorig jaar het toernooi in Shanghai op zijn naam, nadat hij Novak Djokovic had verslagen in de finale.
