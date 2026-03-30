Aantal asielzoekers in Ter Apel daalt, maar blijft boven 2000

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is dit weekend verder gedaald, maar blijft hoger dan het maximum van 2000. Maandag verblijven er 2053 asielzoekers, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Woensdag had het aanmeldcentrum het hoogste aantal mensen sinds oktober 2024. Dat waren er 2170. In de dagen daarna daalde het aantal tot 2006 op zondag, waarna er weer tientallen asielzoekers bij zijn gekomen.

Sinds eind januari zit het aanmeldcentrum haast elke dag boven het maximumaantal. Het COA heeft in totaal al 6,5 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen aan gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Noodopvangplekken

Ook gemeente Hardenberg legt het COA dwangsommen op, omdat het azc daar niet op tijd is gesloten. Maandag vertrekken vier mensen uit het azc, waardoor er nog 414 mensen verblijven.

Asielminister Bart van den Brink deed vorige week een klemmend beroep op gemeenten om met spoed noodopvangplekken te regelen omdat er te weinig plek is.