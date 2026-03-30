Tennisser De Jong nog net in top 100 wereldranglijst

Sport
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 10:51
LONDEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is acht plaatsen gezakt op de wereldranglijst. De 25-jarige Nederlander bezet nu de 99e plaats.
De Jong is vooralsnog bezig aan een teleurstellend seizoen. De Noord-Hollander wist dit jaar geen enkele keer op het hoogste niveau (ATP Tour) de tweede ronde te bereiken. Hij kwam deze maand in actie op twee challengertoernooien in Spanje, waar hij in Murcia de halve finales haalde.
De Jong speelt maandag in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Marrakech tegen de Duitser Yannick Hanfmann.
Tallon Griekspoor zakte een plaats op de wereldranglijst naar de 30e plek. Botic van de Zandschulp steeg drie plaatsen en is de nieuwe nummer 62. Bij de vrouwen bezet Suzan Lamens de 117e plaats.
b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

shutterstock_1167416554

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

ANP-547301081

