Tennisser De Jong nog net in top 100 wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is acht plaatsen gezakt op de wereldranglijst. De 25-jarige Nederlander bezet nu de 99e plaats.

De Jong is vooralsnog bezig aan een teleurstellend seizoen. De Noord-Hollander wist dit jaar geen enkele keer op het hoogste niveau (ATP Tour) de tweede ronde te bereiken. Hij kwam deze maand in actie op twee challengertoernooien in Spanje, waar hij in Murcia de halve finales haalde.

De Jong speelt maandag in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Marrakech tegen de Duitser Yannick Hanfmann.

Tallon Griekspoor zakte een plaats op de wereldranglijst naar de 30e plek. Botic van de Zandschulp steeg drie plaatsen en is de nieuwe nummer 62. Bij de vrouwen bezet Suzan Lamens de 117e plaats.