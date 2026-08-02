Aantal omgekomen migranten Spaanse exclave Ceuta opgelopen

CEUTA (ANP) - Het aantal mensen dat omkwam in een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken, is opgelopen tot 72. Dat meldt onder meer de Spaanse publieke omroep op gezag van de autoriteiten.

Afgelopen dagen probeerden grote aantallen migranten vanuit het aan de Marokkaanse kant van de grens gelegen Fnideq de exclave aan de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Volgens uiteenlopende schattingen zou het gaan om tot circa 60.000 mensen, velen van wie zwemmend Spanje probeerden te bereiken. Ook werd de grenspost op land overlopen. Lokale autoriteiten verzochten Madrid daarop de noodtoestand af te kondigen, iets wat vooralsnog niet is gebeurd. Wel werden militairen en meer politie ingezet.

Een groot deel van de migranten is sindsdien huiswaarts gekeerd. Desgevraagd willen de autoriteiten zondag niet ingaan op het exacte aantal terugkeerders, omdat dat cijfer nog niet voorhanden is.