Abdullah: nalatenschap paus leeft voort in zijn goede daden

AMMAN (ANP) - De Jordaanse koning Abdullah condoleert zijn "christelijke broeders en zusters van over de hele wereld" met het overlijden van paus Franciscus. In een bericht op X schrijft de 63-jarige vorst dat de paus "door iedereen werd bewonderd als de paus van het volk".

"Hij bracht mensen samen en leidde met vriendelijkheid, nederigheid en mededogen." Abdullah gaat ervan uit dat de nalatenschap van Franciscus "zal voortleven in zijn goede daden en leringen".

De laatste keer dat de Jordaanse koning hem ontmoette was in mei vorig jaar. Abdullah was toen op werkbezoek in Italië, om daar met premier Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella te praten over een staakt-het-vuren in Gaza.

Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de Britse koning Charles hebben gereageerd op het overlijden van de 88-jarige paus. Volgens de Belgische koning Filip en koningin Mathilde was de paus "een groot man".