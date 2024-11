DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen, NSC) stapt uit het kabinet uit onvrede over uitspraken van kabinetsleden over mensen met een migratieachtergrond. Dat melden ingewijden na een bericht van de NOS. In de ministerraad zouden door bewindslieden uitspraken zijn gedaan die ver over de grens gingen voor Achahbar, die al langer zorgen heeft over de retoriek van het kabinet.

Naar verwachting geeft de politica vrijdag een toelichting op het ministerie van Financiën.