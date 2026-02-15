Acht hoofden gevonden in Ecuador met bericht 'Verboden te stelen'

GUAYAQUIL (ANP/AFP) - De politie in de provincie Guayas in het zuidwesten van Ecuador heeft acht hoofden gevonden met daarbij het bericht 'Verboden te stelen'. Dat maakte de politie zaterdag bekend.

Het totaal aantal gevonden hoofden in het Zuid-Amerikaanse land deze maand komt daarmee op dertien.

De politie gaat uit van afrekeningen in het criminele circuit. De provincie Guayas kampt met hevige gevechten tussen drugsbendes. Ecuador grenst aan Peru en Colombia, twee grote producenten van cocaïne, en is een belangrijk doorvoerland geworden.