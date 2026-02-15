ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Acht hoofden gevonden in Ecuador met bericht 'Verboden te stelen'

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 2:15
anp150226002 1
GUAYAQUIL (ANP/AFP) - De politie in de provincie Guayas in het zuidwesten van Ecuador heeft acht hoofden gevonden met daarbij het bericht 'Verboden te stelen'. Dat maakte de politie zaterdag bekend.
Het totaal aantal gevonden hoofden in het Zuid-Amerikaanse land deze maand komt daarmee op dertien.
De politie gaat uit van afrekeningen in het criminele circuit. De provincie Guayas kampt met hevige gevechten tussen drugsbendes. Ecuador grenst aan Peru en Colombia, twee grote producenten van cocaïne, en is een belangrijk doorvoerland geworden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp140226043 1

Werkgevers: massa-ontslagen in Nederland op komst

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

235489127_m

11 dingen die je te vroeg oud maken

Scherm­afbeelding 2026-02-14 om 06.53.01

Heb je deze populaire supplementen nodig? Magnesium, vezels, proteïnepoeder, collageen — dit is wat artsen daadwerkelijk aanbevelen.

ANP-550428940

Nieuwe IOC-bazin faalt bij de eerste gelegenheid spectaculair

shutterstock_2593451829

Na elke portie patat: zo hou je je airfryer écht schoon

Loading