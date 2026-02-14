ECONOMIE
Nieuw team astronauten aangekomen op ruimtestation ISS

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 00:46
anp150226001 1
CAPE CANAVERAL (ANP/AFP/DPA) - Een nieuw team astronauten is aangekomen op het ruimtestation ISS. Dat blijkt uit beelden die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zaterdag vrijgaf.
Het team, Crew 12 genaamd, bestaat uit vier astronauten: twee Amerikanen, een Française en een Russische kosmonaut. Ze werden opgewacht door drie mensen die al in het ruimtestation zijn en zullen acht maanden op het ISS blijven.
Crew 12 vervangt een ander team van vier astronauten, dat eerder naar de aarde terugkeerde vanwege een medisch probleem. Hierover heeft de NASA geen uitleg gegeven.
