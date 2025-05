Actie XR op Media Park rustig verlopen

HILVERSUM (ANP) - Het protest van enkele tientallen activisten van Extinction Rebellion (XR) op het Media Park in Hilversum, bij het gebouw van de NOS, is zonder incidenten verlopen. De actie, die rond het middaguur begon, is omstreeks 14.30 uur beëindigd.

De betogers voerden actie omdat ze van mening zijn dat de berichtgeving van de omroep over klimaatzaken is gebaseerd op "mis­leidende frames". Ze stellen dat de NOS een duidelijker verband moet leggen tussen "de klimaatcrisis en extreem weer". Ook zien ze graag een wekelijks "klimaat­journaal waarin klimaat­rechtvaardigheid centraal staat".

Het protest werd besloten met een korte mars van de demonstranten over het terrein van het Media Park. Bij het protest waren politiemensen aanwezig, maar de bijeenkomst verliep vreedzaam.