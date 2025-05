Zakenblad: families Aldi Nord en Aldi Süd praten over fusie

ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - Aan de al meer dan een halve eeuw oude breuk binnen de Duitse supermarktketen Aldi komt mogelijk een eind. De families achter organisaties Aldi Nord, waartoe de Nederlandse Aldi's behoren, en Aldi Süd voeren gesprekken over een mogelijke fusie, meldde het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche zaterdag op basis van ingewijden.

Aldi werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de broers Karl en Theo Albrecht. Omdat ze het niet eens werden over het verkopen van sigaretten werd Aldi in de jaren zestig gesplitst in Aldi Nord en Aldi Süd. Nord werd geleid door Theo en Süd door Karl. Ze breidden elk naar andere landen uit. De broers zijn inmiddels overleden.

De besprekingen tussen de familie Heister, eigenaar van Aldi Süd, en twee takken van de familie Albrecht, eigenaar van Aldi Nord, zijn volgens WirtschaftsWoche al enkele weken gaande. Een van de scenario's die besproken wordt is een voorstel waarbij de twee bedrijven zouden samengaan onder een gezamenlijke holding.