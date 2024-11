AMSTERDAM (ANP) - Activist Frank van der Linde gaat toch naar de Dam, hoewel de rechtbank in Amsterdam het verbod op de demonstratie die hij daar wilde houden heeft bekrachtigd.

"Ik ga er wel heen, uit solidariteit, want ik vrees dat niet iedereen gezellig thuis blijft zitten. Heel veel mensen gaan er ongetwijfeld heen, want er is een breed sentiment van frustratie dat mensen willen uiten", zei hij na afloop van het kort geding dat zondag diende.